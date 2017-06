Sechs Matchpunkte für Neuseelands Segler

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Hamilton/Bermuda (dpa) – Das Emirates Team New Zealand hat im 35. America's Cup eine Hand an der Silberkanne. Nach zwei weiteren Siegen haben die Kiwis ihre Führung im Segel-Duell mit Titelverteidiger Oracle Team USA auf 6:1 ausgebaut und sich damit sechs Matchpunkte erarbeitet.

Das Emirates Team New Zealand (oben) hat einen weiteren Schritt in Richtung Titel gemacht. © Gilles Martin-Raget/ACEA/AP/dpa

Nachdem sich die Amerikaner am Vortag ihren ersten Siegpunkt verdient hatten, übernahmen in den Rennen 7 und 8 wieder die dominanten Neuseeländer das Kommando. Steuermann und 49er-Olympiasieger Peter Burling (26) und sein Team gewannen beide Starts souverän und konnten ihre Kontrahenten mit Steuermann Jimmy Spithill (37) mit loser, aber konzentrierter Deckung fast schon lässig in Schach halten.

Die Titelverteidiger kassierten unnötige Penalties, offenbarten eine für Jimmy Spithill ungewöhnliche Startschwäche und stehen nun wie schon bei der letzten Cup-Auflage vor einer ganzen Serie Matchpunkte ihrer Gegner. 2013 hatten die Neuseeländer bereits 8:1 geführt, aber noch 8:9 verloren. Spithill versuchte nach den beiden Niederlagen erneut den Geist von einst zu beschwören und sagte: «Wir haben schon einmal an diesem Punkt gestanden. Wir werden kämpfen und sind bereit zum Fliegen.»

Das Duell der Cup-Giganten wird am Montagabend 19.00 Uhr MESZ fortgesetzt. Das Emirates Team New Zealand kann mit dem nächsten Sieg zum dritten Mal nach 1995 und 2000 die älteste Sporttrophäe gewinnen.