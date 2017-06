20. Liedertour bewegte Lindower Publikum

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (hr) Zum 20. Mal gastierte die Liedertour am Freitagabend in Lindow. Im Hof der Jugendscheune der Jungen Gemeinde hatten sich gut 150 Menschen eingefunden. Noch bevor das Konzert begann, war Volksfest-Stimmung eingekehrt. Besucher verschiedensten Alters saßen an den Tischen, plauderten miteinander und ließen sich heiße Bratwurst zu gekühlten Getränken schmecken. Der Sommerabend war angenehm warm. Ein paar Regentropfen konnten die gute Laune nicht verderben.

"Die Hütte ist voll, ein Willkommen euch allen hier", begrüßte Gemeindepädagoge Dirk Bock die Besucher. Besonders freute ihn, dass sogar zwei vier Monate alte Babys mit ihren Familien schon zu den Konzertbesuchern zählten.

Die Liedertour und andere Musik-Events werden seit 27 Jahren vom gleichnamigen Verein organisiert, in dem viele Bands verschiedener Genres vertreten sind. Erstmals bildete der Lindower Auftritt diesmal den Start der gesamten Tournee.

Der Leipziger Chanson- und Liedermacher Ralph Schüller hatte seine Band und mehrere befreundete Musiker mitgebracht. Einige von ihnen hatten zuvor noch nie gemeinsam gespielt. Doch das war der Performance nicht anzumerken. Dem Publikum gefielen die deutschsprachigen Titel ebenso wie die gefühlvolle Musik. Immer wieder erhielten die Musiker starken Beifall.

Nur zu gern hätte die Band nach dem Konzert ihre neue CD "Sterne hoch" signiert und verkauft, die derzeit in den deutschsprachigen Charts auf dem Weg nach oben ist. Doch es waren nur sieben Restexemplare verfügbar. Im versiegelten Karton, in dem sich der Aufschrift nach mehrere hundert der eigenen CDs hätten befinden sollen, lagen für die Volksrepublik China beschriftete CDs mit Werken von Johann Sebastian Bach. Auch ein Leipziger Original, aber eben ganz und gar nicht Schüller. Also blieb dem Bandleader nichts anderes übrig, die nicht selbst verursachte Panne zu entschuldigen und etliche Bestellungen aufzunehmen. Die silberfarbigen Scheiben würden später per Post zugestellt.

Angesichts des erfolgreichen Abends dürfte eine 21. Ausgabe der Liedertour in Lindow im Sommer 2018 fast schon sicher sein.