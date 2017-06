Ein ganz besonderer Wettkampf

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (RA) Der kreisweite Wettbewerb der Jugendfeuerwehren in Ostprignitz-Ruppin ist eine ganz neue Idee, die womöglich bundesweit ihresgleichen sucht. Der Landjugendfeuerwehrverband zeigt sich an diesem Modell, das am Sonnabend auf dem Neuruppiner Braschplatz zu erleben war, bereits interessiert.

Ganz wie die erwachsenen Einsatzkräfte können nun auch Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr einmal im Jahr am Kreisleistungsnachweis teilnehmen, um ihr Geschick und Wissen miteinander zu messen. Im Unterschied zu den bisherigen Wettbewerben reicht hier nun eine sogenannte Staffel, bestehend aus sechs Kräften, aus. Dieser Umstand ist neu und auch dass das Konzept dem Leistungsnachweis der Erwachsenen so stark ähnelt, ist in Brandenburg einzigartig. "Vielleicht sogar bundesweit", sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Ralf Leppin.

Organisationsleiter Christian Hohenwald hat mit seinen Unterstützern im Vorfeld viel Energie und Zeit in den Wettbewerb gesteckt. Wie hoch der Aufwand in Stunden war, konnte Hohenwald nicht sagen, wobei die intensive Vorbereitung etwa ein halbes Jahr dauerte. "Ideen und erste Notizen schrieb ich im Januar letzten Jahres auf. Man könnte also auch sagen, dass das Ganze mehr als ein Jahr dauerte", sagte er. So musste die Richtlinie für den Wettbewerb ausgearbeitet werden, wobei Hohenwald auf das Bewährte nicht verzichtete. Immer wieder habe er bei darauf folgenden Leistungsstufen in der Richtlinie gelesen: "Wird bei Bedarf erarbeitet". "Und der Bedarf besteht", so Hohenwald. Für die Teilnehmer dieses Leistungsnachweises wird es auch noch eine schwerere Stufen geben. "Ehrlich gesagt bin ich schon dran", schmunzelte er.

Dass sich dieser Aufwand gelohnt hat, war auf dem Platz zu spüren. Trotz des vielen Regens kamen auch ein paar Besucher vorbei und feuerten die 19 gemeldeten Mannschaften an.

Wenn Erwachsene eine Leistungsstufe bestehen erhalten sie üblicherweise ein Abzeichen. Angepint an die Uniform zeigt es, beweist es die erfolgreiche Teilnahme. So entstand auch eigens für die Jugendfeuerwehr des Landkreises ein neues Abzeichen, das unter anderem das Wappen des Landkreises ziert und bronzefarben ist. Alle erfolgreichen Teilnehmer bekommen eine Urkunde und eine solche Nadel.

Fast 200 Feuerwehrangehörige waren am Sonnabend auf dem Platz unterwegs. 133 zählten zu den Teilnehmern, die anderen waren Schiedsrichter und andere Unterstützer. Das erste Mal nahm die Mannschaft aus Dessow den Wanderpokal mit nach Hause, den es beim nächsten Mal zu verteidigen gilt. Zusätzlich gab es 100 Euro. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft aus Alt Ruppin, sie erhielt dafür 50 Euro. Das Team aus Manker sicherte sich Platz drei. Dafür gab es noch 25 Euro.

Die Jugendwarte waren zufrieden mit dem Ablauf und der Veranstaltung. Die Mannschaft Kyritz-Drewen kündigte an, gerne wiederzukommen. Ein Problem aber gibt es dabei: Um in der nächsten Leistungsstufe zu starten, brauchen alle Starter die erfolgreiche Teilnahme an der Stufe Bronze. Dieses Jahr ist ein Teilnehmer aus Kyritz wegen eines Armbruches nicht angetreten. Aber die Feuerwehreinheit aus Manker bewies, dass amtsübergreifende Hilfe nicht nur bei den Großen funktioniert. Und so stellten sie einen Kameraden ab, der die Staffel unterstützte.

Mit dem vierten Platz brauchte sich das Team Kyritz-Drewen auch nicht verstecken. Die anfängliche Nervosität verflüchtigte sich rasch. Der Angriffsbefehl kam zwar etwas stotternd über die Lippen, aber danach saßen alle Handgriffe. Null Fehler für den praktischen Teil sowie für die Knoten. Nur die Theorie brachte der Mannschaft zwei Fehler ein. "Leider waren die Aufgaben an die Funktion im praktischen Teil geknüpft, so bekam der Kleinste die schwierigsten Aufgaben", erzählte Marcel Zeglin-Hanusa. Am Ende waren aber alle stolz auf das sehr gute Ergebnis.

Landesjugendfeuerwehrwart Sven Szramek machte sich ebenfalls ein Bild von dem innovativen Wettbewerb: "Ich finde das Konzept sehr gut. Nur müssen wir sehen, wie es auf die Landesebene übernommen werden kann." Er bemerkte auch, dass es immer schwieriger werde, solche Veranstaltungen zu organisieren. Ähnliche Wettbewerbe erfordern immer eine vollständige Gruppe mit neun Mitgliedern, die dann auch teilweise in unterschiedliche Altersstufen aufgeteilt ist. Da könne manchmal selbst eine gut aufgestellte Jugendfeuerwehr nicht ohne Probleme teilnehmen. "Das Besondere hier in Neuruppin sind ja die gemischten Altersgruppen, und die Mannschaftsstärke einer Staffel reicht aus. Diese Ansätze werde ich mitnehmen", versprach Szramek.

Annette Staacks-Janke, Verantwortliche des Kreisfeuerwehrverbandes für die Jugendfeuerwehren, dankte allen Beteiligten für die Organisation sowie den Jugendfeuerwehren für die gute Teilnahme. Abschließend wies sie darauf hin, dass es für das nächste Jahr noch keinen Austragungsort für den Kreisleistungsnachweis des Nachwuchses gibt. Interessierte Wehren können sich darum bewerben.