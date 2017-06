Gold für Udo Nowak

artikel-ansicht/dg/0/

Grabow (RA) Zum 45. Reit- und Fahrturnier hatte der Sportverein in Blumenthal/Grabow am Wochenende eingeladen. Das Hauptspringen der mittelschweren Klasse entschied der Mecklenburger André Thieme (Plau am See) für sich. In der Dressur holte sich zum Abschluss Udo Nowak (Lentzke) die goldene Schleife.