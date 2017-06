artikel-ansicht/dg/0/

Am Jubiläum 500 Jahre Reformation konnten und wollten die Schwedter Theatermacher nicht vorbeigehen. Sie haben den schweren Brocken der Luther-Thematik mit all den historisch verbürgten Fakten zwischen Ablasshandel, Bibel-Übersetzung und Bauernkrieg auf die Bühne gebracht. Unterhaltsam, ja bisweilen mit Witz.

Intendant und Regisseur Reinhard Simon hat mit mehr als 30 Darstellern aus Deutschland und Polen ein facettenreiches Bild von der Zeit des Mittelalters entworfen. Gottesfurcht und Untertanengeist kommen ebenso zum Ausdruck wie Kühnheit und Revolte. Sie starten mit dem temporeichen Song "1517" von Thomas Zaufke, der alle Titel des Musicals extra für Schwedt komponiert hat. Ein Gütesiegel. Manchen Liedtexten hingegen fehlt Tiefgang.

In Popsongs und rasanten Tänzen erzählen die Schauspieler und das polnische Tanztheater Gryfino die Geschichte Luthers und seiner künftigen Frau Katharina. Die Eckdaten sind geschichtlich verbürgt. Was sich an Wortwechseln zwischen Luther und Katharina (Dirk Weidner, Katarzyna Kunicka), Mönchen und Nonnen abspielt, ist ein Schwedter Bühnen-Märchen.

Die über 600 Zuschauer folgen dieser Show gern. Sie amüsieren sich über die Pilgerfahrt nach Rom, die Nonnen und Mönche ganz unterschiedlich bewältigen. Leichtfüßig und mit Wanderlied überqueren die Nonnen um Katharina die Alpen und segeln über den Fluss, während die Mönche schwerfällig in Abgründe starren und Kräfte zehrend übers Wasser rudern. Einzige Requisiten dabei sind Wanderstäbe. Ein musikalischer Genuss ist die Begegnung der Klosterbrüder und -schwestern in der Pilgerherberge. Das hat beinahe was von Klassenfahrt. Mit Tellern, Bechern und Holzlöffeln entfachen die Schauspieler ein wahres Trommelfeuer.

Papst Leo X. singt "Wer das Leben nicht genießt, ist dumm, das ist mein Evangelium." Das Prassen in Rom stellt Uwe Heinrich in einer Szene dar, die kabarettistische Züge trägt. Wenig später wird die Angst vor Gott und die Sehnsucht nach dem Freikaufen von allen Sünden nachvollziehbar. Luther wird zum Popstar des Volkes.

Ein Sommervergnügen mit einer hervorragenden Band Takayo und Freunde. Kluger Schachzug des Theaters ist es, dass es sich nicht nur mit polnischen Schauspielern und Tänzern für "Luther" verbündet. Vor Beginn der Aufführung mischen sich Schauspieler in Kostüm und Maske unter die Zuschauer auf der Theaterwiese. In der Pause spielt die Schwertkampfgruppe der Bürgerbühne Schwedt Szenen des Bauernkrieges nach. Beim Happy End auf der Odertalbühne zeigen die Schwertkämpfer eine Feuershow. Sie gipfelt in einer von der Feuerwehr geschaffenen, überdimensionalen Wasserwand, auf die Video-Porträts von Luther und Katharina projiziert werden. Mehr Theatralik geht nicht.

Nach dem Schlussapplaus haben die Uckermärkischen Bühnen und die Musik-Akademie Danzig einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Er macht Bühnenpraktika polnischer Musicalstudenten am Schwedter Theater möglich. Mit Spannung erwarteter Schlusspunkt der Theaternacht war die Preisverleihung der Schauspieler des Jahres. Die Ehrung ging an die jungen Darsteller Sabrina Pankrath und Michael Kuczynski.

Nächste Vorstellungen: 1., 5., 14., 15., 21., 22., 23., 28. und 29. Juli.