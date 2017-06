Hansa verteidigt den Pokal

artikel-ansicht/dg/0/

Wittenberge (RA) Der FK Hansa Wittstock schrieb am Freitagabend Geschichte. Er verteidigte mit dem 4:0-Erfolg gegen Veritas Wittenberge den Fußball-Kreispokal. Das war bislang nur zwei Mannschaften gelungen: dem MSV NeuruppinII in den Jahren 2010 bis 2012 und Hansa (2004, 2005).

Das klare Ergebnis täuscht allerdings über den wahren Spielverlauf hinweg. In der regulären Spielzeit hatten die offiziell 720 Zuschauer im Wittenberger Ernst-Thälmann-Stadion vergeblich auf einen Treffer gewartet. Erst in der Verlängerung fanden die Gäste die Löcher in der Defensive: Tommy Hordan (96., 115.), Felix Strothenk (100./Foul-Elfmeter) und Kevin Berlin (117.) trafen. Das von der Taktik geprägte Endspiel lebte von der Spannung. In der 32. Spielminute hatten die Veritas-Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch Keeper Kevin Apitz fischte den Ball nach einem fulminanten Hinterhaltschuss von Tobias Bober noch aus dem Winkel. Im Interview, das in einer der nächsten Ausgaben folgt, erklärte der Torhüter, dass er sich dabei am Kopf verletzte.

In der 67. Spielminute bekam der von Landesmeister Stendal umworbene Haase den Ball nicht an Apitz vorbei. Auch die Versuche von Patrick Dieckhoff (61.) und Tobias Bober (82.) aus dem Rückraum entschärfte der Hansa-Keeper.

In der 95. Minute Torjäger Tommy Hordan zu Stelle, als er nach einem langen Einwurf an den Ball kam und Marx aus vier Metern keine Chance ließ. Nur vier Minuten nach der Wittstocker Führung gab es die spielentscheidende Szene. Kevin Berlin kam nach einem leichten Körperkontakt von Marvin Michitsch im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Philip Kublank (Neustadt) entschied zum Entsetzen der Gastgeber auf Foul-Elfmeter, den Felix Strothenk sicher zum 0:2 verwandelte. "Das war eine ganz strittige Entscheidung. Es gab einen Kontakt, war aber kein Foul. Das hat Berlin clever gemacht", klärte Michitsch auf. Der Wittstocker sah dies ähnlich. "Das war eine 50:50-Entscheidung. Den Elfer kann man, muss man aber nicht unbedingt geben", so Berlin. In den letzten 15 Minuten löste Veritas den Abwehrverbund auf. Die neuen Räume nutzten die Gäste gnadenlos zu zwei Toren.

Mike Schläger, Vorsitzender des Fußballkreises: "Die Veranstaltung war gut organisiert, es war eine tolle Stimmung. Die Fans haben ihre Mannschaften sehr gut unterstützt und sich gegenseitig ein wenig angestachelt. Leider war die Partie auf dem Rasen spielerisch nicht auf einem hohem Niveau, sonst wäre es im Stadion noch stimmungsvoller gewesen. Als ich die Wittstocker Aufstellung gelesen habe, ging ich eigentlich von einem Offensivfeuerwerk aus."