Start für BTC in Elstal

Elstal (MOZ) Als wirtschaftlichen "Leuchtturm, der weit über die Region hinaus strahlen wird", bezeichnete Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) das Projekt "BahnTechnologie Campus (BTC) Havelland" beim Baustart am vergangenen Freitag. Mit 30 Kilometer Gleisanlagen, großen Entwicklungsflächen, einer direkten Anbindung an Berlin und der Nähe zu wichtigen Logistikdrehscheiben sei der Standort wie geschaffen, um neue Maßstäbe zu setzen. Landrat Roger Lewandowski (CDU) nannte es "ein Projekt, was deutschlandweit seinesgleichen sucht". "Auf 11 Hektar Gelände ist viel Platz für Ideen, die den Ursprung für Entwicklung und Erfolg bilden werden", betonte er.