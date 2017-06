Sommerkino am Kulturhafen an der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Neuendorf (MOZ) Der Landfrauenverein Mittleres Oderbruch, der Filmverband Brandenburg und der Verein "Altes Kino" Letschin laden gemeinsam mit Ingo Hoffmann von der Antennen- & Signalausstellung im Erlebniskino zum Sommer-Kino nach Groß Neuendorf ein. Am Sonnabend ab 21.30 Uhr wird dort der Film "König von Deutschland" bei hoffentlich gutem Wetter unter freiem Himmel gezeigt. Bei schlechtem Wetter weicht der Veranstalter in den Saal des Landfrauencafés aus. Die im vergangenen Jahr mit der Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter" begonnene Kooperation zwischen den vielen Beteiligten sollen wegen des tollen Erfolgs in diesem Jahr mit zwei Veranstaltungen fortgesetzt werden.