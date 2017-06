Kein Bürgermeisterkandidat der AfD in Nauen

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Das war zu erwarten: Die AfD in Nauen wird keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten mit Blick auf die am 24. September stattfindenden Wahlen aufstellen. Stattdessen will die Partei Manuel Meger von der Ländlichen Wählergemeinschaft + Bauern unterstützen. Sowohl der Ortsvorsitzende Daniel Dege als auch der Kreisverbandschef der havelländischen AfD, Kai Berger, stimmten ein Loblied auf Meger an. Dieser soll vor allem Oliver Kratzsch, Kandidat der SPD, den Rang ablaufen.

Die AfD hat offenbar hart mit sich gerungen und intensiv diskutiert, doch hat es wohl keinen wirklich geeigneten Kandidaten gegeben. "Wir werden mit Sicherheit nicht antreten, bloß um dabei zu sein. Entweder wir haben einen schlagkräftigen Kandidaten oder nicht", hatte Kai Berger schon Ende Mai gesagt.

"Die Entscheidung", so der Ortsvorsitzende Daniel Dege, "ist uns nicht leichtgefallen, da wir in Nauen ein hohes Wählerpotential haben. Zu mehr als in die Stichwahl hätte das aber vermutlich nicht gereicht". Für die AfD ist Meger jedenfalls ein bodenständiger und kommunalpolitisch erfahrener Kandidat. "Mit ihm sehen wir gute Chancen, einen linksgeführten SPD-Bürgermeister verhindern zu können", so Dege weiter.

Berger pflichtete ihm nun am Sonntag bei: "In Nauen besteht die Chance, dass es mit einem Bürgermeister Meger in Zukunft zu einer unabhängigen, sachgerechten kommunalpolitischen Politik kommen kann, die frei von Einflussnahme der Apparate der etablierten Parteien ist. Es wäre kontraproduktiv, diese Chance mit einem eigenen Kandidaten zu gefährden."