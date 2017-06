Auszeichnung für Sommerfelder Kliniken

artikel-ansicht/dg/0/

Sommerfeld (OGA) Mehr als 250 Ärzte, Psychologen, Therapeuten und Pflegekräfte aus ganz Deutschland haben am Wochenende in den Sana Klinken Sommerfeld über das allumfassende Thema Rückenschmerzen debattiert.

Dass der bundesweite Kongress in Sommerfeld veranstaltet wurde, hatte zwei Gründe. Zum einen feierten die Kliniken für operative und nicht-operative Orthopädie jetzt ihr 30-jähriges Jubiläum. Zum anderen ist dem Krankenhaus auf dem Kongress als eines von fünf Schmerz-Kliniken in Deutschland ein Gütesiegel verliehen worden, das den Patienten die Wahl des richtigen Krankenhauses erleichtern soll.

Mit den festgelegten Qualitätsstandards erhalte der Patient einen Wegweiser an die Hand, der es ihm erlaube, ein qualitativ hochwertiges Gesundheitsangebot zu finden, so Dr. Jan Emmerich aus Sommerfeld. "Dem zugrunde liegt ein ausgeklügeltes Konzept, das bei uns seit Jahren gut funktioniert." Dabei werde der Patient, der oft eine jahrelange Schmerzbiografie hinter sich habe, nicht nur von einem Arzt untersucht, sondern von "einem Team aus Spezialisten", so Emmerich. Ein Arzt allein könne nicht alle Fachbereiche abdecken. Ohne diese Teamarbeit komme es zu vielen vereinzelten Therapien, die bei chronischen Schmerzerkrankungen aber nicht ausreichten.

Die Sana-Kliniken Sommerfeld haben für die Team-Methode in Deutschland eine Vorreiterrolle übernommen, so Dr. Emmerich weiter. "Das geht weit weg von eingefahrenem Denken und Abläufen. Es geht um Qualität und um eine gute Einschätzung von Patienten. Das ist die Basis." Wichtig sei die direkte Arbeit mit dem Patienten. "Das muss Standard in deutschen Schmerz-Kliniken werden", wünscht sich Dr. Emmerich. Auch dazu solle der Kongress beitragen.

Mittlerweile werden in Sommerfeld mehr als 3 400 Patienten pro Jahr betreut. Ob zu schnell und zu viel operiert werde, wollte Dr. Emmerich nicht pauschal beurteilen. In Sommerfeld solle genau das vermieden werden, indem die operativen und konservativen Fächer Hand in Hand arbeiteten.