Zirkus zu Gast in Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Der Circus Ascona gastiert in Gransee auf dem Platz der Jugend - aber nur am morgigen Dienstag. Die Artisten und Dresseure des Zirkus' wollen ab 16 Uhr für gute Laune sorgen, getreu dem Motto "Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag!". Das Gastspiel von Circus Ascona ist im Rahmen einer Blitz-Tournee durch Städte der Region zustande gekommen. Erwachsene zahlen lediglich den Kinderpreis. Geboten werden Artistik und Kleintier-Dressuren. Einer der Höhepunkte dürfte der Auftritt von Schneemann Olaf sein, der das Publikum mit Eiskönigin Elsa amüsieren will, wie es in der Ankündigung heißt.