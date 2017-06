Gedenken an tote Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Ravensbrück (GZ) Eine Gedenkveranstaltung für minderjährige Opfer des Konzentrationslagers Ravensbrück findet am 12. Juli in der Gedenkstätte statt. Sie wird organisiert von dem Verein "Flamme der Hoffnung - Flame of Hope". Seit dem 20. Mai und noch bis 16. Juli unternimmt der Verein die fünfte bundesweite Tour, um an verstorbene Kinder zu erinnern. Dies geschieht nach eigener Angaben in Stille - um ein Zeichen des Friedens sowie gegen Gewalt und Terror zu setzen.