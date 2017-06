Schützenumzug zum Königsschießen in Schmachtenhagen

artikel-ansicht/dg/0/

Schmachtenhagen (OGA) Das Kirchenglockengeläut um 12 Uhr wurde noch abgewartet. Dann wurde dem Oberst des Jagd- und Schützenvereins Lützowsche Jäger 1813, Thomas Stachecki, ordentlich Meldung gemacht: "Schützenzug angetreten!" Mit einem standesgemäß militärischen "Rührt Euch!" ließ der Oberst am Sonnabend auf der Dorfstraße in Schmachtenhagen nicht lange auf die Begrüßung warten. Er freue sich, so Thomas Stachecki, dass der Schützenumzug durch Schmachtenhagen wieder von Mitgliedern befreundeter Schützenvereine begleitet werde. Auch eine Behindertengruppe und der Männerchor Schmachtenhagen marschierten einmal mehr mit. "Das zeigt, dass die Vereine im Dorf zusammenhalten", sagte der Oberst noch, bevor die Gruppen sich in Bewegung setzten. Angeführt vom Schwedter Fanfarenzug ging es bis zur Vereinsanlage der Lützowschen Jäger. Dort fand das traditionelle "Bürger-Königsschießen" statt.