Explodiert im eigenen Wohnzimmer

Neuruppin (RA) Stefan Schulz hatte es angekündigt: Er wollte es "beim Neuruppiner Triathlon in diesem Jahr richtig krachen lassen". Am Abend vor dem Start jedoch schien seine Kampfansage ein Rohrkrepierer zu werden.

Seine Vorgabe unterboten: Stefan Schulz trat am Sonnabend zum zweiten Mal beim Neuruppiner Triathlon an. Er wurde bester Ruppiner; schwamm, fuhr und lief sich aufs Podest. © MZV

Die Olympische Distanz unter 130 Minuten zu bewältigen, das war das Ziel des Spitzenmannes vom Ruppiner Triathlonverein (RTV) gewesen. Seine Uhr blieb bei 124 Minuten stehen. Das bedeutete Rang fünf, in seiner Altersklasse M 30 Platz sogar Rang drei.

Sieger der 32. Auflage des Neuruppiner Triathlons wurde Valentin von Oy. Der Berliner blieb unter der magischen Grenze von zwei Stunden. Er brachte damit die viertschnellste jemals gelaufene Zeit ins Wettkampfbuch. Das mag vielleicht daran liegen, dass die Bojen der Schwimmstrecke zum Wettkampfbeginn offenbar nicht mehr ihren Standort hatten. Viele der 136Teilnehmer kamen zwei Minuten eher aus dem Ruppiner See als es ihre anvisierten Zeiten erahnen ließen. "Für die Athleten waren die kleinen Regenschauer eine gute Abkühlung", traf Bernd Gummelt vom federführenden Team des Kreissportbundes den Kern. "Für die Zuschauer sicherlich nicht."

Etwa 100 waren es, die sowohl den Start von Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) als auch die Wechsel und natürlich den Zieleinlauf im Jahnbad sahen. Sie klatschten heftig, als Lokalmatador Stefan Schulz den leichten Hang hinunter ins Ziel sprintete. "Mein Knie ist wie eine Wundertüte", wusste er zu berichten. "Gestern noch dachte ich: Hm, das wird nichts mit Vollgas morgen und ich muss mit Bandage laufen. Heute aber hatte ich gar keine Beschwerden."

Schon nach 21 Minuten ist er aus dem Wasser gekommen. Auf dem Rad legte er einen Durchschnitt von 38,2 Kilometer pro Stunde hin. "Einer hat mich überholt. Dann kam zum Glück bei Kilometer 30 Mike Tilgner vorbei. Das war für mich die Initialzündung. Ich bin dran geblieben und noch vorbeigezogen." Auf den beiden Fünf-Kilometer-Runden durch den Stadtpark legte Schulz eine 37er-Zeit nach. Er liebt nachgebende Böden, auch wenn sie wie am Sonnabend durch den Regen aufgeweicht und matschig sind. "Ich bin hochzufrieden." Er gestand: "Ich hatte mehr einen Flattermann als vor den Mitteldistanzen. Das hier ist ja mein Wohnzimmer, mein Heimspiel. Ich wollte explodieren und richtig Feuer geben. Das ist gelungen."

Auch Ulrich Herzberg gehört zu den Startern, die über Revierkenntnisse verfügen: "Ich bin froh, dass ich mitgemacht habe. Mein Frühjahr begann mit Knieproblemen und ich hatte gedacht, ich bekomme die Probleme gut weg, wenn ich pausiere und habe lange gar nichts mehr gemacht." Aber nichts hat sich getan. Inzwischen ist er beim Orthopäden in Behandlung, der ihm zum Sport riet. "Das war mein Signal. Angemeldet war ich ja für den Triathlon, und zu Hause rumsitzen, das wollte ich nicht. Da bekomme ich Depressionen. Es ist gut gelaufen. Ich bin total froh." Selbst das Laufen? "Es ging. Ich muss sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt. Aber nichts tun, das ist nicht gut. Es ging für mich nur ums Mitmachen" und Vertrauen tanken für die Aufgabe im August. Nicole Beier und er wollen in Regensburg bei der Challenge for two an den Start gehen. Jeder hat dort eine Halbdistanz (1,9/90/Halbmarathon) zu absolvieren. "Ich möchte das so gern machen, um die Atmosphäre dort zu genießen, wo auch die Langdistanz angeboten wird. Herzberg zuversichtlich: "Wenn ich beim Neuruppiner Triathlon durchkomme, dann geht das auch in Regensburg."

Nicole Beier (RTV) schätzt ihre 2:37 Stunden als "das Ergebnis intensiveren Trainings" ein. "Mit Mario Loskant haben wir sehr gut trainiert, dem will ich dafür danken. Auf dem Rad war es okay, es ist aber noch Luft nach oben da. Das Laufen war super." Sie debütierte am Sonnabend auf der olympischen Strecke.