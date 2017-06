Barnim-Derby zum Saisonauftakt

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) hat am Sonntag die Ansetzungen und Staffeleinteilungen der Spielklassen auf Landesebene bekannt gegeben. Gleich am ersten Spieltag kommt es dabei zum Derby Preussen Eberswalde gegen Union Klosterfelde.

Im Duell der Aufsteiger stehen sich der FSV Bernau und der Meister der Landesklasse Süd, Grün-Weiß Lübben, gegenüber. Die TSG Einheit Bernau muss zum Auftakt der Saison beim MSV Neuruppin antreten. Der Spieltag ist am 19. August geplant. Am 5. Spieltag, 23. September, kommt es zum Ortsderby FSV Bernau gegen TSG Einheit Bernau.

Weitere Barnim-Derbys sind am 6. Spieltag, 30. September, zwischen Union Klosterfelde und dem FSV Bernau. Am 8. Spieltag, 21. Oktober, empfängt Preussen Eberswalde den Aufsteiger FSV Bernau. Am 13. Spieltag, 2. Dezember, spielt die TSG zu Hause gegen Union Klosterfelde. Die Preussen reisen am 15. Spieltag, 16. Dezember, zu Einheit. Die Termine sind vorbehaltlich einer Spielverlegung durch die Vereine.

In der Brandenburgliga spielen in der Saison 2017/18: SV Falkensee-Finkenkrug, SG Union Klosterfelde, FSV Bernau, TSG Einheit Bernau, RSV Waltersdorf, SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, Breesener SV Guben Nord, Ludwigsfelder FC, FC Stahl Brandenburg, FC Eisenhüttenstadt, MSV 1919 Neuruppin, SV Grün-Weiß Lübben, FV Preussen Eberswalde, Werderaner FC Viktoria, Oranienburger FC Eintracht, TuS Sachsenhausen