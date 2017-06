artikel-ansicht/dg/0/

Das Kult-Moped aus vergangenen Zeiten kommt sehr modern mit einem Elektromotor daher - und gehört zu den gefragtesten Ausstellungsobjekten der E-Motion, die erstmals auf dem Oranienburger Schlossplatz stattfindet. Rund 20 Aussteller präsentieren sich auf der alternativen Fahrzeugmesse.

Torsten Klein, der in Berlin arbeitet, sieht die E-Schwalbe durchaus als Ersatz für seine beiden Diesel-Autos, die er normalerweise in der Stadt benutzt. "Wenn es zu einem Diesel-Verbot kommt, warum nicht umsteigen?", meint Klein. Damit hat die mittlerweile sechste E-Motion zumindest bei dem Hennigsdorfer so funktioniert, wie es sich die Veranstalter erhofft haben: Sie wollen über Emotionen das Interesse für technische Innovationen wecken. Auch die Oranienburger Eheleute Cornelia und André Wilke sind neugierig, was der Markt für E-Fahrzeuge zu bieten hat. Sie sind vor echten Hinguckern stehengeblieben: den beiden blauen Teslas. Der eine von ihnen hat Flügeltüren wie der legendäre Mercedes SL und zieht viel Publikum an. Für viele wie die Wilkes bleibt es beim Staunen. Die Modelle kosten um die 100 000 Euro aufwärts und sind nur etwas für Gutbetuchte. Doch hätte Familie Wilke das Geld, sie wäre wie so viele andere Gefragte nicht abgeneigt, sich einen Tesla anzuschaffen. "Form und Idee stimmen, der Wagen hebt sich von anderen E-Autos ab", sagt André Wilke. Für seine Frau ist wichtig, dass die Reichweite stimmt.

Auf der E-Motion sind die verschiedensten Antriebe - von Hybrid über Gas bis zu Plugin - zu sehen. Viele Motorhauben stehen offen. Etliche Besucher schauen sich auch die E-Bikes an. Es werden Probefahrten gemacht. Andere Gäste lassen sich in E-Mobilen herumfahren. Interesse erregt auch ein Anbieter von E-Rasenmähern. Beim Preis von rund 2 000 Euro winken allerdings viele ab.