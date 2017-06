Kita wird zum Textilkaufhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Schiffmühle (MOZ) Acht Mütter haben am Sonnabend in der Kita "Apfelbäumchen" getragene Baby- und Kinderkleidung feilgeboten. Wegen des unsicheren Wetters verlegten sie den Flohmarkt in die Kita. Zwei Gruppenräume waren vollgepackt mit Kleidung . "Nach unserer Erfahrung geht Kleidung für kleinere Kinder bis zwei und drei Jahren am besten", sagte Friederike Siniarski, Mitglied im Vorstand des Elternvereins, in dessen Trägerschaft sich die Einrichtung befindet. "Die Sachen sind kaum getragen, denn in dieser Zeit wachsen die Kinder schnell aus der Kleidung heraus", weiß die zweifache Mutter. Zum dritten Mal organisierte der Verein sie den Flohmarkt, der offen für alle Interessierte war, gleich ob ihre Kinder in diese Kita gehen oder nicht. "Sie haben sich auf unseren Aufruf hin telefonisch gemeldet", ergänzte Friederike Siniarski, die aus Bad Freienwalde kommt.