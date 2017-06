Auf Tuchfühlung mit riesiger Vogelspinne

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Spinnen und Insekten in verschiedenen Größen waren am Sonntag in der Wandelhalle des Kleist Forums hautnah zu erleben. Vor allem Familien mit Kindern nutzten die Gelegenheit, den kleinen und manchmal auch etwas größeren Krabblern so nahe zu kommen, wie es ihnen ansonsten nur selten möglich ist.