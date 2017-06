Sanierung im Sommer geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Tauche informierte Bürgermeister Gerd Mai über bevorstehende Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Bildungseinrichtungen im Sommer. Die aufwendigsten Arbeiten stehen an der Ludwig-Leichhardt-Grundschule in Tauche an. Hier ist eine energetische Sanierung geplant. Konkret heißt das: Heizungsanlage und Heiztrasse müssen erneuert werden sowie ein Gasanschluss verlegt. "Noch haben wir hier eine Ölheizung, künftig soll es eine Erdgasheizung geben", erklärte Mai. Die energetische Sanierung wird gefördert. Daneben stehen an der Grundschule Unterhaltungsmaßnahmen an. Fassaden, Türen und Fenster des Speiseraumes sollen erneuert werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584061/

Die Kita Lindennest in Lindenberg bekommt einen neuen Sanitärraum in dem Bereich für Kinder unter drei Jahren. Dafür wendet die Gemeinde rund 25 000 Euro auf. "Ein großer Teil unserer Investitionspauschale fließt in die Maßnahme", so Mai.

Unterhaltungsmaßnahmen sind in der Kita Pfiffikus in Kossenblatt und der Kita Gänseblümchen in Trebatsch geplant. In der Einrichtung in Kossenblatt stehen Maler- und Fußbodenlegearbeiten an, zudem soll es eine neue Eingangstür und einen neuen Zaun zum Park geben. In Trebatsch sollen ebenfalls Maler- und Fußbodenlegearbeiten durchgeführt werden. Alle Maßnahmen sind ausgeschrieben und sollen in den Ferien realisiert werden, teilte der Bürgermeister mit.