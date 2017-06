Sommer-Crosslauf und viele Mitmach-Spiele

artikel-ansicht/dg/0/

Anschließend lockten ab der Mittagszeit am Freizeitzentrum "Am Barschpfuhl" diverse Speisen die Besucher an. Am Nachmittag herrschte Gedränge am Stand der Sportfrauen - dank der fleißigen Bäckerinnen im Ort gab es wieder mehr als 20 Kuchen. Draußen drängten sich die Gäste auf den Bierzeltgarnituren, am Bier- aber auch Eiswagen. Dank der Verbindungen des Festkomitees um Ortsvorsteher Horst Wittig gab es wieder viele Angebote für Kinder. Softball-Kegeln, "nasse Schubkarre" (mit Wasserbecher auf dem Rücken im Schubkarrengang laufen) und Wasserbomben-Werfen brachte die Kita ein. Viele Kinder ließen sich bei Angelique Woyke das Gesicht schminken. Beim Jugendklub bemalten sich Kids Stoffbeutel und Jute-Rucksäcke mit Mustern, Blumen oder Namenszügen, schnell füllten sich die Wäscheleinen unterm Zeltdach. Aber auch Kinderkarussell, JuseV-Spielmobil, Hüpfburg, Traktor- und Kremserfahrten, Reiten und einige Händler sowie später noch drei Tanzgruppen und abends DJ-Musik sorgten für Kurzweil bis in die Nacht.