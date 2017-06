Literaturpreis für junge Autoren

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Alle Schüler aus dem Landkreis Barnim haben die Möglichkeit, sich am Wettbewerb für Geschichten zu beteiligen. Der Nachwuchsautorenpreis "Bernadette" wird in diesem Jahr zum 15. Mal vergeben.

Das Motto des Wettbewerbs lautet "Schlaraffenland". Der komplette Ausschreibungstext liegt in allen Schulen des Landkreises aus oder ist im Internet unter www.barnim.de zu finden. Ihre Beiträge können die am Wettbewerb teilnehmenden Schüler an den Landkreis Barnim, Amt 61, Am Markt 1, 16225 Eberswalde senden. Einsendeschluss ist der 13. Juli.

Der Nachwuchspreis wird am 18. Oktober im Paul-Wunderlich-Haus feierlich vergeben. Als Gewinn winken eine wertvolle Medaille des Metallkünstlers Eckhard Herrmann sowie 100 Euro Preisgeld.

Außerdem werden Sonderpreise vergeben.Eine Schule kann darüber hinaus für besonders aktive Teilnahme eine Schreibwerkstatt mit einer Autorin gewinnen.