Eisrunde und Trecker-Surfen

Sommerfest in Schönfeld: Das heißt Kremserfahrten, Spanferkel vom Grill, Cocktails, viele selbst gebackene Kuchen. Die Stimmung ist gut, und mancher Besucher will ausprobieren, wie es ist, ein Quad zu fahren. Und das Ganze auf dem Gelände vor dem gerade frisch sanierten Gemeindezentrum. Ortsvorsteher Karsten Dahme eilt soeben mit einem Karton Moskauer Eis umher. Jedes Kind kann zugreifen, denn es ist umsonst. "Wir machen das hier schon seit etwa 1990, und immer stehen die Kinder bei unserem Sommerfest an erster Stelle!" Da freut man sich doch gleich doppelt über Eis, Getränke und eine kleine Extra-Nascherei. Und während sich das Spanferkel über der Holzkohle dreht, kommt gerade der Kremser vom Fuhrbetrieb Torsten Gauert aus Werneuchen von einer Runde zurück. Man sitzt gemütlich unterm Festzelt beieinander und am Abend drehen die DJs Bubi und Phepe noch mal richtig auf.

Der Start der zweiten Fest-Halbzeit am Sonntag ist etwas für Frühaufsteher. Bereits um 8 Uhr beginnt sie mit einem Kinder- und Jugendangeln am Dorfteich. Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel und einem Frühschoppen mit Bläserchor im Festzelt findet das gelungene Sommerfest seinen Abschluss.