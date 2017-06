Sturmschäden an Bäumen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Nachwirkungen der Sturmnacht zum Freitag haben Eberswaldes Brandschützer auch am Wochenende beschäftigt. Auf einem Hinterhof an der Straße Zum Schwärzesee im Brandenburgischen Viertel haben die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr am Freitagabend eine Baumkrone entfernt, die vom Sturm beschädigt war und herunterzustürzen drohte. Zudem wurden die Brandschützer am Sonnabend gegen 15 Uhr angefordert, um auf dem Radweg an der Angermünder Chaussee den Ast eines Baumes abzuschneiden, der in Schieflage geraten war.