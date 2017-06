Eine Heilkur für Augen und Nase

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Vögel zwitschern, es weht ein laues Windchen und die Temperaturen sind am Sonnabend geradezu traumhaft - für den Tag der offenen Gärten in Müllrose. Vier Familien haben sich an der Aktion beteiligt und Besucher empfangen - auch bei Ramona Peters und ihrem Mann im Möllenweg wird das Gartentor an diesem Tag nicht geschlossen. Möglicherweise sind es die wunderbaren Rostock-Rosen am Eingang oder aber einfach nur die pure Neugierde, Besucher gibt es jedenfalls einige.

"Wir sind hier, um uns ein paar Ideen zu holen", erzählt Monika Gast, die sich von der Hausherrin gerade die neue Solardusche auf dem Rasen erklären lässt. Sie sei mit ihrem Mann vor drei Jahren von Frankfurt nach Müllrose gezogen. Im Garten gebe es aber noch einiges zu tun. "Ich finde das sehr schön, dass es solche Tage der offenen Gärten gibt", sagt Monika Gast und erhält ein zustimmendes Nicken von ihrer besseren Hälfte.

Derweil führt der Hausherr im Möllenweg ein anderes Ehepaar durch die gepflegte Anlage - vorbei an Kirsch-, Pflaum-, Apfel- und Pfirsichbäumchen. "Das Obst hat in diesem Jahr durch den Frost gelitten", sagt er. Beim Gemüse sehe es etwas besser aus. Gurken, Tomaten, Paprika und verschiedene Kräuter, bei Familie Peters wächst alles, was das Herz begehrt.

Aber die Beete dominieren das 1250-Quadratmeter-Grundstück nicht. Im Gegenteil, die zwei, die seit 2002 in Müllrose wohnen, haben sich ein kleines grünes Paradies geschaffen, in dem Nutz- und Schmuckflächen eine wundervolle Einheit bilden und in dem sich sogar Amseln wohlfühlen. "Wir haben hier alles neu gemacht, als wir hergezogen waren", erklärt Ramona Peters. Dabei seien sie und ihr Mann auch nur Hobbygärtner, hätten sich alles selbst angelesen und umgesetzt. Unter dem kleinen Pavillon auf dem grünen Rasen sitze sie am liebsten, betont die Gastgeberin. Von dort habe man so einen tollen Blick auf alles.

Das bestätigt auch Heidrun Wiegel aus dem Eisenhüttenstädter Ortsteil Diehlo. Sie hat es sich nach dem Rundgang gemütlich gemacht, enspannt bei Kaffee sowie selbst gebackenen Keksen und kommt mit anderen Besuchern ins Gespräch.

"Ich finde die Rosen am schönsten", sagt Roswitha Mellin, die mit ihrem Gatten Hans aus Groß Lindow nach Müllrose gekommen ist. "Wir sind am Tag der offenen Gärten immer unterwegs. Da kann man Erfahrungen austauschen." Und ihr Mann fügt hinzu: "Das ist doch etwas Sinnvolles und vor allem auch etwas Schönes fürs Auge."

Ramona Peters freut sich über die vielen Komplimente an diesem Tag. "Da hört man auch mal eine Meinung von anderen", so begründet sie ihre bereits zweite Teilnahme an dem Aktionstag.