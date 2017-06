Neu Golm, Kolpin und Langewahl siegten

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Gleich zwei Feste wurden am Sonnabend gemeinsam in Bad Saarow gefeiert: Zum einen gab es das traditionelle Pieskower Heimatfest mit viel Programm; zum anderen feierte die Freiwillige Feuerwehr Bad Saarow ihr 95-jähriges Bestehen und richtete den Amtsausscheid für die Wehren des Amtes Scharmützelsee aus.

Wie gut die Feuerwehren des Amtes aufgestellt sind, davon konnten sich die vielen Besucher am Sonnabend selbst ein Bild machen. Rund um den hinteren Teil der Dorfaue war die gesamte Flotte angerückt. Fachsimpeln über die Einsatztechnik? Kein Problem. Die Aktiven zeigten aber auch praktisch ihr Können.

Zuerst traten die Jugendfeuerwehren an: Bei der Gruppenstafette holte sich Langewahl II (10-13-Jährige) mangels Konkurrenz den Sieg. Bei den Älteren (14-17-Jährige) war Kolpin mit drei Zehnteln schneller als das andere Team aus Langewahl. Beide Langewahler Teams gewannen auch in ihrer Altersklasse vor Kolpin beim Löschangriff Nass. Auf einer längeren Strecke flitzten dann noch die Erwachsenen-Teams beim Löschangriff Nass um gute Zeiten. Ohne Wertung blieb am Ende wegen eines Technik-Fehlers das Team aus Reichenwalde, davor platzierten sich Kolpin und Bad Saarow.

Den Sieg holte sich Neu Golm, gefolgt von Langewahl und Wendisch-Rietz. Viele Pokale wurden im Festzelt überreicht, aber auch Ehrungen und Beförderungen von Amtswehrführung und Detlef Korn (Kreisfeuerwehrverband) übergeben. Postum gedachte man Hauptbrandinspektor Gerhard Storch, für den die Gemeindevertretung per Beschluss gerade erst die Eintragung ins Ehrenbuch zugestimmt hatte - vor zwei Tagen ist der Bad Saarower verstorben.

Nebenan herrschte da längst Treiben auf der Aue. Viele Spiele wie Bierkrugschieben, Mini-Traktor-Fahren, Leitergolf und Kistenklettern begeisterten Familien mit Kindern. Laufen in einem Wasserball in einem Pool war ebenso möglich, wie Kinder-Dreirad-Fahren oder Münzzielwerfen. Gedränge herrschte auch beim Büchsenwerfen, Puppenspieler und am Streichelzoo. Alles kostenfrei. Dazu kamen Musik, Tanz, Bierwagen und rustikales Essen gut an. Die Laune bei den Besuchern war bestens, auch bei Anke Hirschmann. "2018 noch, dann hör' ich nach 10 Jahren Fest-Organisation aber auf", kündigte die Gemeinde-Bürgermeisterin an.