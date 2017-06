Gelungene Premiere

artikel-ansicht/dg/0/

Dolgelin (MOZ) Ein gemütliches Lindendorffest mit viel Musik, Spaß und Spiel richteten die Dolgeliner Vereine und der Ortsbeirat am Samstag Nachmittag aus. Der Ortsvorsteher Michael Pfeiffer und der Bürgermeister von Lindendorf Helmut Franz begrüßten die vielen Gäste und Besucher, und bedankten sich bei den fleißigen Akteuren. Auf dem Festgelände rund um die Kirchenruine gab es eine mobile Bühne auf der die Blasmusiker vom Müllroser Musikverein stimmungsvoll die Besucher im Festzelt bei Kaffee und Kuchen, von der Bäckerei Baumgärtel, unterhielten. Im Gemeindehaus präsentierte Liane Scheller von der Polizei Brandenburg den kleinsten Besuchern eine Puppenbühne mit der Aufforderung "Geh nicht mit Fremden mit"! Ponyreiten bot Susann Müller aus Altmahlisch an. Bei Frank Schüler, vom Fahrrad & Kajakverleih Maik Gesche, erfreuten sich Groß und Klein an Bogenschießen sowie Messer-und Axtwerfen. Ein Höhepunkt war das Fahren mit dem Fun - Mobile, des weiteren gab es Kinderschminken mit Kerstin Kempert und Mandy Sagitz vom Förderverein der Grundschule und Hort Dolgelin