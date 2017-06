"Zwiebelsaft darf nicht herausspritzen"

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Seine Tour durch Bad Freienwalde hat der Kochbus am Freitag an der Insel-Grundschule abgeschlossen.Schulsozialarbeiterin Sandra Semrock betreute die 45 Schüler der Klassen vier und fünf, die aus Platzgründen in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Gekocht wurde im Obergeschoss der Doppelstockbusses, wo ein normal großer Erwachsener nicht aufrecht stehen kann.