Spezieller Höhepunkt im Reformationsjahr

Müncheberg (MOZ) Gleich sechs Pfarrer und eine Vikarin in einer Kirche vereint, die gemeinsam einen Gottesdienst gestalten - das gibt es nur selten. Zu erleben war es am Sonnabendnachmittag in der Müncheberger Stadtpfarrkirche St. Marien, wo unter dem Titel "Gottes wunderbares Ja" das regionale Tauffest mehrerer Kirchengemeinden gefeiert wurde.