Heidenspektakel in Kummerow

Biesenbrow (MOZ) Das Paradies, das könne nur in Kummerow, im Bruch hinterm Berge liegen. Hier ist vielleicht nicht die Wiege des Lebens, aber mindestens ein Stück vom Schaukelfuß, lässt Ehm Welk seinen Kantor Kannegießer in den "Heiden von Kummerow" sinnieren. Mit seinem bekanntesten Roman setzte der Dichter seinem uckermärkischen Geburtsort Biesenbrow und der Landschaft seiner Kindheit ein literarisches Denkmal.

Dieses Paradies im literarischen Kummerow bildete nun 80 Jahre nach Erscheinen des Romans und 50 Jahre nach dessen Verfilmung zum ersten Mal die Kulisse für eine Theaterinszenierung der "Heiden von Kummerow". Das Theater 89 führte die ersten acht der 24 Kapitel des Romans als szenische Lesung an den Originalschauplätzen der literarischen Handlung in Biesenbrow auf. Ein Roman in der Landschaft der Kindheit. Die Idee dazu hatte der künstlerische Leiter Hans-Joachim Frank, nachdem das Theater 89 von Berlin in die Uckermark umzog. Und wer hier lebt, kommt an Ehm Welk nicht vorbei. Fasziniert von der Geschichte um die Dorfkinder Martin Grambauer und seine Freunde, die mit naiver, lausbübischer Aufmüpfigkeit gegen kirchliche Doktrinen und gesellschaftliche Ungerechtigkeit aufbegehren und angetan von der poesievollen, reichen Sprache Ehm Welks, wollte Frank diesen Roman dort spielen, wo er handelte: in der Dorfschule, am Mühlbach im Bruch, in der Schäferei, im Pfarrhof und auf dem Kirchacker.

In Biesenbrow, heute ein Ortsteil von Angermünde, sind diese Schauplätze noch so erhalten, wie sie Ehm Welk einst beschrieb.

Mit dem ehrgeizigen Theaterprojekt wagte das Theater 89 etwas Einmaliges und ganz Neues. Angelegt als Dreijahresprojekt, wurde am Sonnabend der erste Teil zwölf Stunden lang aufgeführt. Das Besondere: Neben den Originalschauplätzen, die Bühne und Kulisse der Aufführung waren, spielten Einwohner und Kinder des Dorfes gemeinsam mit den Profischauspielern und schlüpften in die Hauptrollen der Heiden, des Pastors Breithaupt und Kantors Kannegießer.

Das Publikum zog mit den Darstellern und geführt von Musikanten von Schauplatz zu Schauplatz, saß am Wiesenrand auf Strohballen oder am Kirchenacker auf Campingstühlen, ließ sich von der bezaubernden Geschichte und dem frischen, lebendigen Spiel der Dorfkinder, Laien und Profis einfangen und feierte diese ungewöhnliche wie gelungene Premiere am Abend mit Bravo-Rufen. Im Juni 2018 wird es den zweiten Teil im Kummerower Paradies geben.