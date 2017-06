Ernstfall-Probe auf dem Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Widuchowa (MOZ) Etwa 200 deutsche und polnische Einsatzkräfte aus dem Katastrophenschutz haben am Sonnabend auf der Oder bei Widuchowa eine Ausbildung absolviert. Dabei errichteten sie ein Ölsperrensystem. Der Fluss war mehrere Stunden für den Schiffsverkehr gesperrt.

Am Oderufer von Widuchowa: Feuerwehrleute haben Teile einer Ölsperre vom Autoanhänger geladen und tragen sie zum Wasser. Vom Feuerwehrboot Gartz 1 aus geben Einsatzkräfte Hinweise für die beste Positionierung. © MOZ/Oliver Voigt

Die Oder ist ein Grenzfluss. Es ist wichtig, dass im Unglücksfall deutsche und polnische Retter gut zusammenwirken. Das muss trainiert werden. Deshalb wurde bei diesem länderübergreifenden Einsatz eine Ölkatastrophe auf der Oder angenommen. Ölabwehr ist eine schwierige Thematik. Das üben Rettungskräfte eher selten.

Feuerwehren der Städte Schwedt und Angermünde sowie aus den Ämtern Gartz und Oder-Welse haben an dieser Ausbildung ebenso teilgenommen wie Wehrleute aus Oderberg und Biesenthal (Barnim). Sie waren genauso wie die polnischen Einsatzkräfte mit großer technischer Ausrüstung nach Widuchowa gekommen, das gegenüber von Friedrichsthal auf der polnischen Seite der Oder liegt.

Sechs Boote waren im Einsatz. Vier Autoanhänger hatten Material für 1200 Meter Ölsperren an Bord. Rüstwagen waren mit Seilwinden, Hebekissen und Kettensägen beladen. Die reinste Materialschlacht.

Der Pferdefuß dabei: Alle Einsatzkräfte samt technischer Ausrüstung konnten nur über die polnische Seite zum Einsatzort gelangen - bei Friedrichsthal ist nur Natur. Aber genau das sollte auch geübt werden, ohne Zeitdruck wie er im Ernstfall besteht. Vor Ort stellte sich heraus, dass Schilf und Bäume am Oderufer die Arbeit erschwerten. - Auch ein Übungsfall.

Der Einsatz vom Sonnabend war die vierte Ausbildung zur Gefahrenbekämpfung auf der Oder. Das letzte Mal war so eine Übung 2014 in Höhe des Niedersaatener Wehres erfolgreich beendet worden. Ziel war der Aufbau eines deutsch-polnischen Systems zur Bekämpfung großflächiger Verunreinigungen auf der Oder. Dazu wurden damals über EU-Gelder noch fehlende Ausrüstungen beschafft, wie zum Beispiel Ölsperren, Motorboote und Separatoren. Das ist Technik, die das "eingesperrte" Öl von der Wasseroberfläche absaugt, welches dann von Fachfirmen entsorgt wird.

"Das gemeinsame Handeln deutscher und polnischer Feuerwehrleute und der Umgang mit der erworbenen Technik muss regelmäßig geübt werden, um im Ereignisfall erfolgreich agieren zu können", fasste Barbara Reinhold, Ordnungsamtsleiterin im Landkreis Uckermark, die Aufgabe des Sonnabend-Einsatzes zusammen. Diesmal sollte an einem neuen Standort geübt werden. Die Gemeinde Widuchowa habe sich sofort dafür angeboten und beste Trainingsbedingungen geschaffen.

Viele Beobachter standen am Oderufer - nicht nur Einwohner aus Widuchowa, sondern Zuschauer von Berufs wegen. Uwe Salzwedel ist Ortswehrführer von Gartz und war einer von mehreren Schiedsrichten. Er achtete nicht nur auf vorschriftsmäßige Kleidung und Handschuhe, sondern vor allem darauf, wie die Ölsperre errichtet wird.

Auf einer Strecke von fast 900 Metern mussten neun Ankerpunkte in die Oder gesetzt werden. Daran wurde die orangefarbene Sperre festgemacht, die dann schräg über den 200 Meter breiten Fluss gezogen wurde. Ein Kraftakt. Thomas Dröse, Einsatzleiter auf deutscher Seite, fasste später zusammen: "Ausbildungsziel erreicht. Wir haben die hier erstmals gesetzten Ankerpunkte mit GPS aufgenommen. Das erleichtert bei künftigen Einsätzen das Errichten von Ölsperren." An diesem Tag wurde nicht nur der Umgang mit Technik trainiert, sondern auch die Freundschaften zwischen deutschen und polnischen Feuerwehrleuten aufgefrischt. Sie kennen sich von mancher Ausbildung und vom Feiern her und vertrauen einander.