Von flotten Bienen und alter Technik

Die Zeidelkirmes geht auf eine alte Tradition der Honig-Herstellung zurück. Wiesenau, das frühere Krebsjauche, war jahrhundertelang das Zentrum der Zeidlerzunft, einem Zusammenschluss der Imker, die das Recht hatten, auf den Wiesen der Oderaue bei Krebsjauche die Imkerei zu betreiben. Die rund 70 Mitglieder kamen aus allen Schichten der Gesellschaft, unter ihnen Adlige, Bürger und Dorfbewohner. Das Sagen hatte der Starost. Nachdem sich alle Zeidler, auch aus den umliegenden Dörfern, wie Aurith, Ziltendorf, Brieskow, Lossow und Schernsdorf am Johannestag getroffen hatten, gab es einen Festschmaus, den der Starost bezahlte. Die Zeche für die Getränke musste jeder selbst tragen. Am Sonntag darauf kam man erneut in Krebsjauche zusammen, verkaufte gezeidelten Honig und Bienenwachs. Danach konnte gefeiert werden.

So war es einmal. Doch das Feiern, der gemeinsame Spaß und das gute Essen sind der heutigen Wiesenauer Zeidelkirmes erhalten geblieben. So war es auch am Wochenende, das bereits am Freitag mit einem Tanzabend sowie Auftritten des Tanzensembles "kuz" eingeleitet wurde. Früh aufstehen hieß es dann am Sonnabend für die Angler des Vereines "Früh-auf" Wiesenau, die damit ihrem Vereinsnamen alle Ehre machten und um den Oderpokal kämpften. Letztlich hatten die Kinder vom Anglerverein (AV) Barsch Fürstenberg sowie die Jugend des AV Süd Brieskow-Finkenheerd die Nase vorn.

Erstmals fand auch ein überörtliches Volleyballturnier statt. "Ich freue mich, dass diese Premiere so geklappt hat und wir um den Wanderpokal spielen", erzählte Ralph Haberkorn, der neben Sven Knabe und Roberto Schubert einer der Mitorganisatoren der Zeidelkirmes ist. Gewonnen haben die Wiesenauer, die die Finkenheerder, die Ziltendorfer sowie die Frauenmannschaft und das Team der Feuerwehr auf die Plätze verwiesen. Pokal, Sekt und Prämie überreichte Bürgermeister Klaus-Dieter Köhler, der danach gleich wieder in Richtung Festzelt verschwand, um dort mit den Leuten zu sprechen und zu feiern.

Im Zelt galt derweil der Beifall den kleinsten Akteuren aus Kita und Grundschule, die natürlich die Biene besangen und auch der Zirkus Fantadu trat auf. Noch mehr über das summende Nutztier gab es im Bienenpark zu erfahren.

Ortschronistin Doris Ulrich stellte in Bild und Text Wiesenauer und ihre Geschichten vor und erinnerte in einer Ausstellung an das Oderhochwasser vor 20 Jahren. Zudem rief sie dazu auf, historische Fotos von der Telefonzelle, der alten Schule und dem dortigen Plantschbecken, der ehemaligen Post, dem Wiegehäuschen und anderen Örtlichkeiten für die 650-Jahrfeier vom 22. bis zum 24. Juni 2018 einzureichen.

Einen Vorgeschmack darauf gab es im Freigelände mit alten Wagen, Pflügen und einer mobilen Schmiede, präsentiert durch Volkmar Lehmann und Gerhard Wolff, die sich schon jetzt auf den Festumzug am 23. Juni 2018 freuen.

Doch nicht umsonst, hieß das Areal Bienenpark, indem es neben Honig und Kerzen sechs besondere Bienen gab. "Ich habe hier Wettkampfbienen, die alle einen farbigen Punkt auf dem Rücken haben und heiß darauf sind, im Wettkampf gegeneinander anzutreten, um zu sehen, wer die Schnellste im eigenen Bienenstock ist", lockte Holger Ackermann vom Landesverband brandenburgischer Imker Zuschauer an, die auf die Bienen setzen konnten, ähnlich wie beim Pferderennen. "Es soll Siege gegeben haben, bei denen der Gewinner locker durch den Abend kam", erzählte er und verschwand mit seinem Bauchladen und den Bienen in der Menge.

Sängerin Jenny K., Elektra 68 und Jochens Jungs sorgten für musikalische Höhepunkte bis zum Sonntag.