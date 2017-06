70 Stadionrunden zum Auftakt

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Zwölf Mädchen und Jungen stehen konzentriert an der Startline - im Rahmen des Sommerfests des SV 1919 Woltersdorf wurde Samstag erstmals ein Sponsorenlauf für Kinder und Jugendliche angeboten. Drei bis neun Jahre sind die Teilnehmer alt, die am Abend unter lautstarken Anfeuerungsrufen 15 Minuten lang liefen. "70 Stadionrunden, also 28 Kilometer legten sie zusammen zurück", sagt Daniel Dietterle, Abteilungsleiter Leichtathletik beim SV. Für jede Runde hatten sich die Sponsoren der Kinder bereit erklärt, einen bestimmten, selbst festgelegten Betrag zu spenden.