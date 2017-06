Glamouröser Abschied von der Schulzeit

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Glitzernde Roben, dunkle Anzüge, perlender Sekt: Mit rauschenden Festen verabschiedeten sich hunderte Abiturienten von der Schulzeit. Während die Absolventen des Fürstenwalder Scholl-Gymnasiums und Oberstufenzentrums schon Zeugnisse erhielten, gibt's diese am Erkneraner Bechstein-Gymnasiums erst am Freitag.

Ein kurzer Blick in den Mini-Spiegel: Makeup sitzt. Ein unauffälliger Blick unter die Arme: Noch kein Schweißfleck in Sicht. Keine Frage, ein Abi-Ball ist eine aufregende Sache. Die Pneumant-Sporthalle in Fürstenwalde war am Freitag und Sonnabend Schauplatz der Feste.

Am Freitagabend gehört sie den 86 Abiturienten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und ihren Gästen. Viele Blicke ziehen die jungen Damen in ihren langen Roben auf sich. Lucy Leder, 17, aus Fürstenwalde, hat ihr türkisfarbiges Kleid bei Crusz in Berlin gefunden. "Erst war ich bei P&C und in Polen habe ich auch mal geguckt", sagt die junge Frau, die im August eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten beginnt. "Zwischen 200 und 400 Euro haben die meisten von uns für ihr Kleid bezahlt", sagt Lucy Leder.

Tia Schmolling, 18, aus Briesen trägt einen bodenlangen schwarzen Rock und ein passendes Spitzenoberteil. Wie viele Mädchen ihres Jahrgangs fand sie beides bei DeinBallkleid.de im Internet. "Die passen auch auf, dass nicht jeder das gleiche Kleid hat", sagt sie. Laura Redlich, 18, aus Lindenberg kaufte ihr Traumkleid ebenfalls dort - knallrot und bodenlang ist es.

Jetzt schwingen die leichten Stoffe zart über den Hallenboden. Mit einem Eröffnungstanz beginnt gegen 18 Uhr der Ball. Das etwa 40 Meter lange Buffett steht da schon bereit. "Rind sous vide", drei je 18 Kilogramm schwere Truthähne und eine Eisbombe zählt Küchenchef Thomas Falk als Höhepunkte auf.

"Alles in allem kostet der Ball rund 20 000 Euro", sagt Peggy Großpietsch vom Organisationskomitee. Die Gäste genießen ihn: "Von der ersten Minute bis am Morgen um Punkt 2 Uhr die Regler hochgingen, wurde getanzt", zieht Dirk Henschel, für die Videotechnik zuständig, Bilanz.

Wenige Stunden später, am Sonnabend, Punkt 16 Uhr, ziehen die nächsten Abiturienten ein: 98 Absolventen des Oberstufenzentrums Palmnicken betreten im Blitzlichtgewitter der Fotografen den Saal. Die ersten Tränen der Rührung fließen. "Ich habe eine zweite Runde gemacht, darum ist es für mich vielleicht ein größeres Glücksgefühl, mein Zeugnis jetzt zu bekommen, als für andere", sagt Isabell Bortne, 21, aus Rüdersdorf. 2,2 ergibt ihr Notenschnitt. "Was Besseres kann ich mir nicht vorstellen", freut sich die zierliche Blondine im strahlend blauen Kleid.

Auch an diesem Abend überwiegen lange Roben. "Ich habe mein Kleid bei Factory Store gekauft, das ging relativ flott", verrät Jenny-Enn Borchardt, die einen Traum in Lilablau trägt. Preis: 250 Euro. "Meine Eltern haben es spendiert", verrät die 19-Jährige Fürstenwalderin.

Und was tragen die Männer so? Steven Popow, 19, der sich wie die meisten für einen dunklen Anzug und ein Hemd entschied, sagt: "Die Wahl fiel nicht so schwer." Bei C&A im A10-Center wurde er fündig. "Gut 100 Euro muss man schon mitbringen, aber man kann den Anzug ja für mehrere Zwecke nutzen", erklärt er pragmatisch.

Etwas lockerer nimmt es Alex Fenner, der am Erkneraner Bechstein-Gymnasium sein Abi ablegt. "Ich wurde von meinen Großeltern getriezt, einen Anzug anzuziehen, habe mich aber nur für Anzughose, Hemd, einen bisschen teureren Gürtel und Chucks entschieden", sagt der 17-Jährige. Am Sonntagabend steigt für ihn in der Columbia-Halle in Berlin der Ball. "124 Abiturienten sind angetreten, neun haben es nicht geschafft und gehen in dieser Woche in die Zusatzprüfungen", sagt Oberstufenkoordinator Alexander Butcher. Die landesweiten Probleme mit der Mathe-Prüfung haben in Erkner zu der Situation geführt, dass der Ball vor der Zeugnisübergabe stattfindet. In die Nachprüfung geht auch Josefine Wolf. Ich habe jetzt einen Abi-Schnitt von 1,1 und bin nur um einen Punkt an der 1,0 vorbeigeschrammt, erklärt die 18-Jährige. Ihre Aufregung halte sich in Grenzen, sagt sie am Nachmittag vor dem Ball. Mit leicht hochgesteckten Haaren und im langen, helllila-farbigen Kleid, besteigt sie gegen 18 Uhr mit ihrer Familie das Taxi nach Berlin.