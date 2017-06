Hennigsdorfer Senioren-Fußballer verpassen Triple

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584078/

Gut 100 Zuschauer sahen in Zühlsdorf ein Spiel mit wenigen Höhepunkten. "Es gab nur ein paar Chancen. Die Besseren hatten wir", bemerkte Hennigsdorf-Trainer Michael Engelmann. Dieser sah eine starke Anfangsphase seiner Schützlinge, die sich optische Vorteile erspielten und einige gute Szenen hatten. Mit zunehmender Spielzeit sorgte Eberswalde jedoch für ein verteiltes Spiel. "In der zweiten Halbzeit sind dann eigentlich wir am Zug", so Engelmann. Die beste Möglichkeit hatte Norman Somorjai, der das Leder nach kurzem Zuspiel knapp neben das lange Toreck setzte.

Die beste Chance des gesamten Spiels ergab sich allerdings auf der anderen Seite drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit. Zunächst hatte Rico Michalak Pech, dass sein gefühlvoller Versuch von der Strafraumgrenze an die Latte ging. Im Nachschuss aus Nahdistanz scheiterte Torsten Miethe am Hennigsdorfer Schlussmann Sebastian Anders.

"Den hat er gut gehalten", freute sich Teamkollege Olaf Pospieszny, der das Spiel letztendlich entschied. Nachdem es auch in der zehnminütigen Verlängerung keine Tore gab, musste das Elfmeterschießen her. "Da entscheidet das Glück. Und im Gegensatz zum Pokalfinale hatten wir das diesmal nicht", stellte FC-98-Kapitän Stefan Kloss fest. Wenngleich man den Titel gern mitgenommen hätte, würde es keinen Grund zu übermäßiger Enttäuschung geben. So sah es auch Daniel Heilmann. "Diesen Titel hast du nicht als erklärtes Ziel. Da redet in ein paar Tagen kein Mensch mehr von. Dass wir in der Staffel aber Erster vor Oranienburg waren, dass können wir ein ganzes Jahr erzählen." Engelmann pflichtete bei: "Wir haben eine gute Saison gespielt."

Mit ihrem Sieg vom Sonnabend qualifizierten sich die Senioren-Kicker von Preussen Eberswalde für die Landesmeisterschaft. "Da wollen wir wie letztes Jahr den Titel holen", so Pospieszny. Vor einer Woche war er mit seinem Team bei der inoffiziellen deutschen Meisterschaft dabei. Resultat: Vorrunden-Aus ohne Niederlage und insgesamt Platz 24.

Endspiel Senioren Ü 35:

Preussen Eberswalde -

FC 98 Hennigsdorf 5:3 (0:0) n.E.

Zuschauer: 101 (in Zühlsdorf)

Tore: Fehlanzeige

Elfmeterschießen: 1:0 Maerz, Somorjai scheitert an Preussen-Keeper Lichtenberg, 2:0 Lehmann, 2:1 Rudolph, 3:1 Gerner, 3:2 Heilmann, 4:2 Kasch, 4:3 Kloss, 5:3 Pospieszny

Eberswalde: Lichtenberg - Szecsi, Zellmer (65. Kasch), Kries (58. Finger), Miethe, Gerner, Lehmann, Maerz, Michalak, Urbanowicz, Pospieszny

Hennigsdorf: Anders - Rudolph, Henn (52.O. Müller), Kalbus, Golz, Heilmann, Böttcher, Kloss, Peise, Somorjai, Knop (60. Sparwasser)