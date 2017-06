Polnische Studenten bereichern Theaterensemble

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch hat am Sonnabend die Premiere des Pop-Musicals "Luther - zwischen Liebe, Tod und Teufel" miterlebt. Nach dem Schlussapplaus auf der Odertalbühne wandte sie sich begeistert an das Publikum und an die im Halbkreis auf der Bühne stehenden Schauspieler. "Schwedt kann wirklich stolz sein auf dieses Theater. So etwas Schönes habe ich lange nicht gesehen." Martina Münch würdigte die langjährige Zusammenarbeit der Uckermärkischen Bühnen Schwedt mit polnischen Theaterschaffenden.