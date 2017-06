Längste Schießanlage im Barnim entsteht

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Feierstimmung herrschte am Wochenende auf dem Werneuchener Schießplatz der Kooperativen Schützengilde 1848: Dort wurde der Spatenstich für den Bau einer neuen Schießsportanlage gesetzt, die im gesamten Barnim ihresgleichen suchen wird. "Diese Anlage ermöglicht Wettbewerbe auf der 100-Meter-Distanz mit Langwaffen. Damit können wir dann sämtliche Barnimer Kreismeisterschaften austragen", freute sich am Sonnabendvormittag Vereinsvorsitzender Hubert Thieß.

Immerhin lassen sich die Sportschützen das Vorhaben etwas kosten: 75 000 Euro eigenes Geld nehmen sie in die Hand, um das Bauwerk zu stemmen. Allerdings konnten sie sich über eine kräftige Anschubfinanzierung freuen: Mit 200 000 Euro kommt der Löwenanteil der Finanzierung aus dem Regionalmanagement. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Barnim befürwortete einen entsprechenden Antrag und somit konnte das Vorhaben auch bei der Förderstelle für ländliche Förderung in Prenzlau bestehen.

Für den Werneuchener Bürgermeister Burkhard Horn (Linke), er ist neben anderen Bürgermeistern im Vorstand der LAG Barnim, ein ausgesprochener Grund zur Freude: "In der LAG werden alle Anträge mit Punkten bewertet und der Antrag der Schützengilde überzeugte den Vorstand. Außerdem passte er ins Budget, sodass ich mich natürlich für die Schützen freue, die unser Vereinsleben in der Stadt so erfolgreich bereichern." Die Landtagsabgeordnete Britta Müller (SPD) erinnerte in ihren Worten zum Spatenstich an die Vielzahl der Projekte, die Werneuchen mittlerweile mit LAG-Mitteln umsetzen konnte. Da wären beispielsweise das Mehrgenerationenhaus der SV Werneuchen, das Dorfgemeinschaftszentrum in Schönfeld oder auch die Ortsverbindung zwischen Hirschfelde und Werneuchen.

Norbert Prause, Vorsitzender des Barnimer Schützenbundes,zollte den Werneuchener Schützen Respekt: "Der Barnimer Schützenbund unterstützt dieses Vorhaben. Wir können zwar kein Geld dazugeben, aber wir freuen uns auf die Meisterschaften, die wir hier künftig austragen können."

Ausgeschossen wurde am Wochenende beispielsweise der Pokal der Stadt Werneuchen. Es gewannen die Volleyballer vom SV Rot-Weiß, Zweite wurden die Angler vom Verein Weißkopfseeadler und Dritter der E-achtzehn MC. In der Einzelwertung siegte Tobias Nicke (E-18 MC) vor Dietmar Thürling (SV RW Volleyball) und Mirko Meißner (Angelverein Weißkopfseeadler).