Greifvögel auf der Liebesinsel

Auch wenn die ersten vier Bankreihen bescheiden frei blieben: Die Neutrebbiner Kirche war am Sonntag zur Hubertusmesse gut gefüllt. Den Altar schmückte das Geweih eines Zwölfenders, den ein Gastjäger am Nikolaustag bei Neufriedland geschossen hatten und den Eingang eine Girlande, die Marianne Bock, Barbara und Maren Adam in liebevoller Arbeit gefertigt hatten. Die Eisenhüttenstädter Jagdhornblasgruppe sorgte mit ihrem Spiel für einen sehr musikalischen Gottesdienst. Pfarrer Arno Leye bewies mit seiner Predigt, dass er, der in Berlin aufgewachsen ist, sich intensiv mit dem Handwerk der Grünröcke beschäftigt hat und kam zu dem Schluss, dass zwei Grundtugenden die guten Jäger auszeichnet: das Beachten des rechten Maßes und das Tragen der Verantwortung. "Jagen bedeutet nicht, so viel wie möglich zu erreichen, sondern das der Natur zuträgliche Maß zu halten." Dass sie so Verantwortung übernehmen, mache sie in einer Welt der profitorientierten Leistungsmaschinerie zu den "wahren Alternativen". Klar, dass er damit nicht Vertreter der gleichnamigen rechten Partei meinte.

Auf der großen Festwiese an der Liebesinsel hatten Ilka Simm-Schönholz und Alyssa Riese vom Landesjagdverband einen "Lernort Natur" eingerichtet. Dort konnten große und kleinen Naturfreunde viel über die einheimische Flora und Fauna erfahren. Die ausgestopften Vertreter des Nieder-oder die Waffen des Schwarzwildes waren zwar eine Attraktion. Aber was sind ausgestopften Pelzträger gegen lebende Greifvögel? Die harrten auf der Liebesinsel der neugierigen Gästeschar. Die Falken und ein großer Uhu waren die Stars des Nachmittags, als Ilka Simm-Schönholz und Alyssa Riese, die diese Tiere auf dem Potsdamer Waldhaus abrichten, Kostproben des Könnens zeigten. Nicht im Repertoire des "Lernortes Natur" ist bislang der Biber. Den konnten die Neutrebbiner Jagdpächger allerdings in ihrer Trophäenschau vorweisen. Denn Jürgen Adam hatte es kürzlich am Wensegraben geschafft, so ein Tier zu erlegen, das die Existenzbedingungen der Oderbrücher untergräbt. Adam zeigte sich ganz begeistert von dem Biberfleisch, das er als "rindfleischartig" beschrieb. Zum Grünen Sonntag zeigte er den Schädel des Großnagers.

In ihrem Festzelt gaben die Jäger und Jagdgenossen zudem einen Rückblick auf das von ihnen in den vergangenen 25 Jahren auf der 1110 Hektar großen bejagbaren Fläche Geleistete.

Im großen Festzelt, in dem Genossenschaftsvorsitzender und Jagdpächterobmann Gerhard Grundemann die Festrede hielt, war dann viel Zeit und Muße, das eine oder andere an Jägerlatein hinzuzusetzen oder aufzuklären.

Auf dem Festplatz beim Alten Fritz hingegen gab es zahlreiche Stände zur Unterhaltung und zum Kaufen, bevor am Nachmittag dann die Spaßwettbewerbe starteten. Bereits am Sonnabend war es auf dem Sportplatz mit Dorfmeisterschaften und Fußballturnieren sehr sportlich zugegangen.