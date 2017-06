Nasser Kampf um den Stadtpokal

artikel-ansicht/dg/0/

Lüdersdorf (MOZ) Anlässlich der Jubiläumsfeier zum 90. Geburtstag der Lüdersdorfer Feuerwehr haben am Sonnabend die Wriezener Feuerwehren den Stadtpokal in der Disziplin "Löschangriff nass" ausgetragen. Den Pokal nahm die Feuerwehr Altwriezen/Beauregard mit nach Hause.

