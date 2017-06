Weltrekord an der Viadrina

artikel-ansicht/dg/0/

Etwas Ähnliches hatten Studenten an der Uniklinik Köln erfolgreich probiert. Dort hatten nacheinander 144 Teilnehmer aus 74 Nationen eine Puppe reanimiert. Ganz so viele waren es in der Viadrina hingegen nicht, dort waren 90 Teilnehmer aus 32 Nationen vor Ort. Einen Weltrekord stellten die Studenten mit der Aktion trotzdem auf, erklärte Konrad Bohm: "Wir wollten zuerst den Kölner Rekord knacken. Aber als wir uns näher damit beschäftigt haben, wurde uns klar, dass wir das nicht können und nicht wollen, allein schon wegen der Hygiene." In Köln hatten 144 Teilnehmer dieselbe Puppe reanimiert. Der Guiness-Verlag, der jedes Jahr eine Sammlung aller Weltrekorde veröffentlicht, setzte die maximale Zeitspanne zwischen zwei Teilnehmern auf fünf Sekunden fest. Aber: "Egal, welche Desinfektionsmittel wir fanden, alle haben eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden. Damit ist der Rekord aus Köln nach unserer Sicht nicht knackbar, ohne dabei die Teilnehmer zu gefährden."

Stattdessen haben die Medizinstudenten aus der Charité 90 verschiedene Reanimationspuppen vorbereitet und jeder Teilnehmer bearbeitete seine eigene Puppe. "So etwas hat noch keiner vorher mit so vielen Nationen geschafft. Dass Angehörige von 32 Nationen gleichzeitig in einem Raum reanimieren, ist ein Weltrekord, und darauf sind wir stolz", so Konrad Bohm weiter. Nun heiße es, zu warten: "Wir beantragen natürlich die Anerkennung unseres Weltrekordes durch den Guiness-Verlag." Die Bearbeitungszeit dafür kann bis zu vier Monate dauern.

Die Initiatoren des Weltrekordversuchs gehören zum Verein Pépinière, der die Initiative "Jeder kann ein Held sein" an Brandenburger Schulen bringt. Im Rahmen dieser Initiative bilden Medizinstudenten Grundschüler in der Ersten Hilfe aus, und zwar kostenlos. Die Ausbildung an einer Hochschule war jetzt eine Premiere.

Dank des Weltrekordversuchs hatte der Verein Pépinière Sponsoren für neue Reanimationspuppen finden können. Die Puppen werden nun in einen Materialpool überführt, "den dann alle Hilfsorganisationen kostenlos nutzen können, wenn sie ebenso kostenlose Ausbildungen durchführen", erklärte Konrad Bohm. Einer der Hauptsponsoren war die Renate-Günther-Stiftung, die 20 neue Puppen kaufte. Der Frankfurter Lions-Club steuerte zehn Reanimationspuppen bei. Und die Frankfurter Brauhaus GmbH spendierte für den Weltrekordversuch 100 Liter Freibier.

Weitere Informationen zur Initiative gibt es auf Facebook unter https://www.facebook.com/dieHeldenmacher.

