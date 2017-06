artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584086/

«Cristiano (Ronaldo) ist ein sehr guter Spieler (...). Wir werden aber nicht nur gegen ihn spielen, sondern gegen Portugal (als Mannschaft)», sagte er nach dem 1:1 gegen den Außenseiter Australien in Moskau.

Der Europameister sei eine interessante Herausforderung. «Wir spielen gerne gegen eine Auswahl vom höchstem Niveau. Denn so sehen wir, auf welchem Niveau wir selbst sind.» Am Mittwoch kämpft der Südamerikameister Chile in Kasan gegen den Weltranglisten-Achten Portugal um den Einzug ins Endspiel.