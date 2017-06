artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt konnte aufgrund von Zeugenaussagen ein Unfallflüchtiger gefasst werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann hatte am Freitag auf dem Parkplatz des City Centers mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug beschädigt und entfernte sich daraufhin zu Fuß vom Tatort. Doch er wurde beobachtet. Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es den Beamten, den Fahrzeugführer, einen 57-jährigen Eisenhüttenstädter, ausfindig zu machen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Gegen ihn wird ermittelt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.