Mongolei wählt in Wirtschaftskrise neuen Präsidenten

Ulan Bator (dpa) In der Mongolei haben am Montag die Präsidentenwahlen begonnen. Mit der Öffnung der Wahllokale können bis zum Abend 1,9 Millionen Wahlberechtigte über den Nachfolger von Tsakhia Elgegdorj entscheiden, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Erwartet wurde ein enges Rennen zwischen Miyegombo Enkhbold von der regierenden Volkspartei (MVP) und Khaltmaa Batulgaa von der Demokratischen Partei (DP). Als dritter Kandidat tritt Sainkhuu Ganbaatar von der Revolutionären Volkspartei (MRVP) an. Der Wahlkampf war überschattet von der Wirtschaftskrise in dem drei Millionen Einwohner zählenden Land.