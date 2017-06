Reifezeugnisse für Abiturienten

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Angermünde (MOZ) Ausgelassene Partys haben die Abiturienten der Gymnasien "Einstein" und "Gauß" sowie der Schwedter Gesamtschule Talsand gefeiert. Zuvor gab es Reifezeugnisse und einige Preise. An der Talsandschule waren 60 Schülerinnen und Schüler zum Abitur zugelassen, 54 haben es geschafft. Wie Schulleiter Hartmut Zimmermann erwähnte, kam der Jahrgang auf einen Durchschnitt von 2,5. Beste mit einem Notendurchschnitt von 1,4 ist Wiktoria Ciasnocha, eine Schülerin mit polnischen Wurzeln. Sie erhielt auch das Greifenstipendium der Schule - 2000 Euro von einer Stifterin in den USA.

Sechs Abiturienten in der Uckermark erhielten in diesem Jahr den Preis für naturwissenschaftliche Excellenz von der PCK Raffinerie verliehen. Elf Abiturienten hatten sich beworben. Jeder Preis ist mit 1200 Euro dotiert. Eine Jury in der PCK hatte die durchweg ausgezeichneten Bewerbungen geprüft und die Preisträger ausgewählt. "Mit diesem Preis zeichnen wir junge Menschen aus, die Spaß an Naturwissenschaften haben, nach exzellenten Leistungen streben und sich sozial engagieren. Ich freue mich, dass unser Preis bei den Abiturienten in der Uckermark immer mehr Beachtung findet", sagte PCK-Geschäftsführer Wulf Spitzley nach der Auswahl.

Von der Talsandschule wurde Paul Marzahn ausgezeichnet. Er ist seit zehn Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kunow. Er nimmt an den Ausbildungsabenden und Einsätzen der Ortsfeuerwehr teil und hat eine Ausbildung zum Ersthelfer und Sprechfunker absolviert. Paul will Maschinenbau studieren.

Am Gymnasium Angermünde hat Paula Emily Schweizer den PCK-Preis bekommen. Sie engagiert sich sozial, betreut zwei Schüler der 8. Klasse und gibt ihnen Nachhilfe in Mathematik. Sie hat das Einstein-Gymnasium von 2011 bis 2015 beim Sportwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" in den Sportarten Handball und Tischtennis vertreten. Paula Emily arbeitet in zwei Schülerprojekten in Kooperation mit dem Tierheim Angermünde mit.

Janina Kröplin und Jakob Lambert heißen die Preisträger vom Schwedter "Gauß". Beide sind Mitbegründer des Bündnisses gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Janina gibt jungen Syrern Nachhilfe in Deutsch und Chemie. Jakob Lambert hat mit der AG Robotik dreimal am weltweiten First-Lego-League Wettbewerb teilgenommen. Er engagiert sich in der Nachwuchsförderung und gibt sein erworbenes Wissen an die nächste Generation weiter. Seit 2006 spielt Jakob in der Theatergruppe Stolperdraht. Er wirkte an 25 Inszenierungen mit. Gratulation!