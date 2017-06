Olaf Ludwig kneift vor der 200-Kilometer-Distanz

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Sein letztes Radrennen ist mehr als 20 Jahre her. Doch bei der Autogrammstunde nach der 13.Tigerradtour war am Sonnabendnachmittag zu merken, dass Olaf Ludwig kaum an Popularität eingebüßt haben dürfte. Der zweifache Gesamtsieger der Friedensfahrt, Olympiasieger und dreifache Etappensieger bei der Tour de France wurde von den Fans regelrecht umlagert und signierte mit einem schwarzen Textmarker geduldig unter anderem Trikots, Trinkflaschen und Flyer. "Nur Autogrammkarten habe ich leider keine dabei. Die habe ich zu Hause in Gera vergessen", gab der prominenteste Teilnehmer der Unterstützungsfahrt für den Eberswalder Zoo zu, die alles in allem 335 Pedalritter in Angriff genommen haben.