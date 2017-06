Von Möglichkeiten und Grenzen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gefachsimpelt und gestaunt haben die Besucher am Wochenende im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR. Dort wurde am Sonnabend die Sonderausstellung "Masse und Klasse. Gebrauchsgrafik in der DDR" eröffnet. Und für viele gab es ein Wiedersehen mit guten alten Bekannten. Die "Sibylle" und Tamara Danz zogen etliche Blicke auf sich, aber auch bei den Verpackungen für "Haushaltkerzen" rutschte dem ein oder anderen ein "Ach, ja" heraus.

Die Ausstellung, die von Florentine Nadolni, der neuen Leiterin des Bildungs-, Kultur- und Ausstellungszentrums des Landkreises Oder-Spree, zu dem auch das Dok-Zentrum gehört, zusammengestellt wurde, beschäftigt sich mit der Gestaltung von Büchern, Zeitschriften, Schallplatten, Plakaten und Produktverpackungen. Aufgrund der meist massenhaften Auflage bestimmten sie den visuellen Alltag der DDR. "Wir schauen aber auch, welche internationalen Einflüsse erkennbar werden", erklärte Florentine Nadolni in ihrem Exkurs in die ostdeutsche Gebrauchsgrafik. "Während beispielsweise die Buch- und Plakatgestaltung in der DDR eine hohe Reputation genoss, mussten die Verantwortlichen bei der Produktgestaltung mehr Kritik einstecken.

"Uns kam das alles normal vor", sagte Klaus-Dieter Gansleweit aus Henzendorf, als er vor den schlichten Original-Kerzen- und Würfelzuckerverpackungen steht. "Wir kannten ja nicht wirklich etwas anderes." Erst nach der Wende hätten er und seine Frau die Unterschiede bewusst wahrgenommen. Und dass Schlichtheit auch durchaus schön sein kann, bewies Sören Gundermann, der nur mit seiner Gitarre die Ausstellungseröffnung wundervoll musikalisch untermalte.

In einem anderen Raum schauten sich Herbert Härtel, Stadtarchitekt in Eisenhüttenstadt in den 1950er- und 60er-Jahren, und seine Frau Ruth unterschiedliche Schriften an, die für Publikationen verwendet wurden. "Schrift war bei uns im Studium ein Pflichtfach", erinnert er sich. Schrift und Zeitungen oder Verpackungen würden schließlich eine künstlerische Einheit darstellen. Zuvor hatten die Ausstellungsbesucher von Florentine Nadolni zudem erfahren, dass in der DDR der Schrifttyp Maxima erfunden wurde.

Die Ausstellung, die bereits das Werkbundarchiv Berlin gezeigt hat und die mithilfe einer 5000-Euro-Spende der Sparkasse Oder-Spree aus dem Fundus des Dok-Zentrums erweitert werden konnte, ist noch bis 8. Oktober zu sehen.