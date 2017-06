Wenn der Sommer und die Blüten fehlen

artikel-ansicht/dg/0/

Bei so viel Übereinstimmung war das ja irgendwie klar: Maria von Schledorn (27) und Thomas Würfel (33) aus Zerpenschleuse haben sich bei einem Imkerseminar an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) kennengelernt. Das ist schon Jahre her, längst haben sie den Masterabschluss als Agrarmanager in der Tasche und sind beruflich eingespannt. Ihrem Hobby sind sie im Nebenerwerb treu geblieben. Mehr noch, sie meinen es sogar richtig ernst damit. 60 Völker nennen sie ihr Eigen. Und sie kümmern sich um den Nachwuchs in einer Branche, die seit der Wende einen Niedergang erlebt hat, den Thomas Würfel so beschreibt: "Zu DDR-Zeiten hatte allein der Eberswalder Imkerverein 120 Mitglieder, die alle mehr als 20 Völker hatten. Nach der Wende haben viele das Hobby aufgegeben, wir waren noch 19 Imker im Verein."

Mittlerweile treffen sich wieder 50 Imker im Eberswalder Verein, aber die Zahl ihrer Völker reicht lange nicht an früher heran. "Viele betreuen ein bis zwei Völker. Oft nur, weil sie der Natur helfen wollen", erzählt Maria von Schlestein und spricht damit Dajana Schenk aus dem Herzen. Sie kam am Sonnabend hoch interessiert aus Marienwerder nach Zerpenschleuse rüber, um bei dem jungen Paar an einem Anfängerkurs für Imker teilzunehmen.

Ihre Fragen verraten, theoretisch steckt die künftige Imkerin schon voll im Thema, nur bei den praktischen Handhabungen hapert es noch. Vorsichtig übernimmt sie von Maria von Schlestein eine Wabe, die voller Bienen hängt, aber nur zur Hälfte mit Honig gefüllt ist. Weil die Imkerin zuvor mit einem so genannten Smoker Rauch erzeugt hatte, verhalten sich die Bienen wenig aggressiv. Wie in wilder Natur rücken sie vor der vermuteten Gefahr zusammen und bereiten eine mögliche Flucht vor. Dem Imker erleichtert das die Arbeit, sein Tun wird von den ruhig gestellten Bienen dann nicht so wahrgenommen. Beim Zurückstecken der Wabe in den Bienenkasten beschleicht die Imkerin in spe ein mulmiges Gefühl. "Man will ja auch keiner Biene weh tun", kommentiert sie ihre vorsichtige Vorgehensweise.

Längst ist klar, wohin bei Dajana Schenk die Reise gehen wird. "Ich erwarte Ende Juni meine Bienen", verkündet sie mit glühender Vorfreude. Zwei Völker werden es sein. Und wie beim richtigen Nachwuchs üblich, ist sie auch schon gut ausgestattet. "Es liegt alles bereit. Nur eine Honigschleuder fehlt mir noch", berichtet sie begeistert. Aus Eberswalde kamen Karsten Lemmert und Sohn Ivo zum Lehrgang angereist. Der Vater befindet sich mit seinem Sohn quasi auf Bildungsreise. "Ich bin in der Woche in Berlin auf dem Bau, da empfinde ich diesen Kurs als tolle Abwechslung. Für meinen Sohn ist es ebenfalls wichtig, mal vom PC wegzukommen und neue Horizonte zu erschließen", urteilt der Vater. Der zwölfjährige Ivo guckt wegen einer Verabredung zwar ständig auf die Uhr und drängelt, aber tatsächlich gefällt ihm das Thema schon sehr gut. "Es ist schon interessant, wie die Bienen über Jahre überleben und sich um ihre Königin kümmern", lässt er, natürlich völlig cool, verlauten.

Für das Zerpenschleuser Imkerpaar steht vor allem die Kombination von Theorie und Praxis im Mittelpunkt. Und so können sie demonstrieren, wie bei dem derzeitigen Wetter die Bienen eher griesgrämig drauf sind, denn erstens gibt es zu wenig Nahrung und zweitens könnte es deutlich wärmer sein. Für Gartenbesitzer haben beide einen guten Rat: "Geranien oder Forsythien sehen vielleicht schön aus, sind für Bienen aber gänzlich uninteressant. Besser wären im heimischen Garten beispielsweise Sonnenblumen, Schlehen oder Sanddorn. Und natürlich Obstbäume wie Apfel, Pflaume, Mirabelle. Das alles würde den Bienen sehr helfen und damit letztlich der Natur insgesamt."