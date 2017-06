Ein Klassentreffen voller Erinnerungen

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Wir hatten ganz tolle Lehrer. Sie haben uns streng angefasst, aber das war gut, dass sie Forderungen gestellt haben", denkt Waldemar Meier an seine Schulzeit zurück. Jetzt ist es 55 Jahre her, dass der nun in Frankfurt Lebende in der Erweiterten Oberschule Beeskow 1962 Abitur gemacht hat. Für 17 seiner ehemaligen Klassenkameraden war das ein Grund, sich wieder einmal zu treffen.

Diesmal hatte der Lindenberger Joachim Fiedler nach Storkow eingeladen, "um viel zu essen und vor allen Dingen zu quatschen, denn in fünf Jahren ist bei jedem viel passiert", lachte Bernhard Schmarse, der aus Stendal zum Treffen gekommen war.

Seit 1992 gibt es alle fünf Jahre eine Zusammenkunft, bisher mehrmals in Beeskow, einmal in Lindenberg und einmal in Wendisch-Rietz. Immer sind die Treffen mit Kultur und Geschichte verbunden. In Storkow führte Erich Oehring durch die Historie der Stadt. Derjenige, der diesmal den weitesten Weg hatte, war Gerhard Firus, den es ins Sauerland verschlagen hat. Die meisten der damals 29 Abiturienten, die ab der 11. Klasse zusammen waren, leben in der Region. Verstorben ist der in Groß Muckrow aufgewachsene Dieter Wuttke. Viele haben als diplomierte Ingenieure gearbeitet. In Storkow dabei war eine Diplomjuristin, eine Apothekerin, eine Bibliothekarin und eine Hebamme.

Jutta Görsdorf erinnert sich gern an das Ferienlager in Karlshagen. "Das war toll, auch wenn bei dem militärisch scharfen Direktor in Reih und Glied zum Strand marschiert wurde". Christina Mühlberg und Ursula Simke stimmen zu, dass es schön war: "Vormittags war Arbeitseinsatz in der Gärtnerei. Wir hatten ein geregeltes Lagerleben mit Nachtwache und allem", erzählt Christina Mühlberg. Elfriede Brandys, die von 1964 bis 1968 Hebamme in Beeskow war, findet es gut, dass sie im Unterrichtstag in der Produktion Traktor fahren und dabei den Mopedführerschein ablegen konnten. Von dem "lustigen" Internatsleben schwärmt noch heute Ernst-Dieter Hornig aus Klein Briesen, jetzt in Berlin ansässig. Ganz wichtig ist ihm aber: "Wir wurden zum Frieden erzogen." Waldemar Meier ergänzt: "Und haben damals optimistisch in die Zukunft geschaut und dafür in der Schule tolle Grundlagen erhalten."