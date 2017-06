Begrenztes Limit enttäuscht Buriger

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Zittau (MOZ) Seit zwei Wochen stehen die Tempo 30-Schilder in Burig - in der Rathenaustraße ab hinter der Waldstraße in Richtung Steinfurt und in der Gegenrichtung in der Jägerstraße ab kurz hinter dem kleinen Platz am anderen Ende der Waldstraße. Initiator Klaus-Dieter Werner ist aber nicht zufrieden. "Das ist nicht das, was wir gewollt haben", stellt der ehemalige Polizist fest. Denn die Tempobegrenzung gilt nur von Montag bis Freitag und nur von 6 bis 17 Uhr.