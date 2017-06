artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 30-jähriger Mann soll in Berlin-Mitte ein lesbisches Pärchen angegriffen und verletzt haben. Der mutmaßliche Täter habe die zwei Frauen am Sonntagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße auf Englisch angesprochen, teilte die Polizei mit. Als die 28-Jährige und ihre zwei Jahre ältere Partnerin kein Interesse an einem Gespräch zeigten, soll er der 30-Jährigen ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Der jüngeren Frau habe er mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen, als diese eingriff.