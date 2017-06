Lebensfreude unter grauem Himmel

artikel-ansicht/dg/0/

Zeitreise per Automobil: Straßenkreuzer und Oldtimer rollen über das Areal des Luftfahrtmuseums in Finowfurt. Das mehr als durchwachsene Wetter schwächt die Magnetwirkung des Festivals kaum ab.

Auch die Jubiläumsausgabe der automobilen Verbeugung vor den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte vor allem den lautstarken, benzingeschwängerten und alle Blicke auf sich ziehenden Auftritt verblüffend original erhaltener amerikanischer Straßenkreuzer zu bieten. Was machte es da schon, dass einige der Achtel-Meilen-Rennen, wenn überhaupt, nur verspätet gestartet werden konnten?

"Na klar, wir hätten uns wie Bolle über Sonnenschein gefreut. Aber in strahlende Gesichter zu blicken, ist doch auch ganz schön", sagte Markus Ernst, der als von der Roadrunner's Paradise Event UG eingesetzter Rennleiter eine mehr 100 Helfer zählenden Schar dirigierte, deren Aufgabe es war, die von Freitagnachmittag bis Sonntagabend dauernde Großveranstaltung auf dem Areal des Luftfahrtmuseums Finowfurt abzusichern.

"Wo sonst sind auf einen Streich so viele Legenden auf Rädern zu sehen, die den kaum in Worte zu fassenden Geist der Route 66 lebendig werden lassen?", fragte Riko Ehrentreich aus Zerpenschleuse, der sich als großer Fan des Festivals vor der Kulisse ausrangierter Flugzeuge und in Partyzonen umgewandelter Betonhangare bezeichnete. Sein Ford-Truck F 100 mit dem Baujahr 1955 verfügt über 350 PS und lässt nahezu jeden Komfort vermissen, der moderne Autos auszeichnet. Klimaanlage, Servolenkung, elektrische Fensterheber - alles Fehlanzeige. "Das ist ja gerade das Tolle: Der Wagen ist Mechanik pur", betonte sein stolzer Besitzer.

"Der 90-PS-Motor kommt ganz ohne Schnickschnack aus. Da gibt es keine Elektronik, bei der ich als Bastler passen muss", schwärmte Dietmar Krause aus Niederfinow von seinem Chevrolet Deluxe, Baujahr 1949, mit dem er nach Finowfurt gefahren war. An dem Festival schätze er in erster Linie den Spaß, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Diese Aussage würden Manuela und Bernd Krispin aus Bernau sofort unterschreiben, die einen Citroén mit dem Baujahr 1930 ihr Eigen nennen. "In dem Pickup stecken fünf Jahre Arbeit", verriet der Oldtimerfreund, der den Wagen als Schrott in Frankreich erworben hatte. Das mache niemand, der nicht wenigstens ein kleines bisschen verrückt sei, gab er zu. Zumal der Kaufpreis noch das geringste Übel gewesen sei. "Aber jede Mühe hat sich gelohnt. Jetzt läuft der Wagen wie eine Eins", betonte Manuela Krispin.

Etliche Besucherinnen trugen Kleidung, die in die fünfziger und sechziger Jahre gepasst hätte und den gelegentlichen Regenschauern sehenswerte Farbtupfer entgegensetzten. So waren Kathleen Utech und ihre Tochter Gina (12) aus Prenzlau in blauen Kleidern mit weißen Punkten erschienen. "Da hat die schlechte Laune keine Chance", betonte die Mama. Eigentlich hatte die Familie in ihrem Ford Mustang, Baujahr 67, anreisen wollen. "Doch ausgerechnet am Freitag ist das Kreuzgelenk des Autos kaputt gegangen", bedauerte Stev Baumgart, der Mann und Papa der beiden Schönheiten. Und so schnell habe sich leider kein Ersatzteil finden lassen. "Also schauen wir diesmal zu", gab sich die Tochter entspannt.

Dem klassischen Bild des Straßenkreuzers entspricht der Skoda MB 1000 ganz und gar nicht, mit dem Stefan Schlicht aus Tiefensee da war. Der 1967 erbaute Wagen bringt es gerade einmal auf 43 PS. "Das Auto ist klein, aber knuffig - und vom ersten Tag an im Familienbesitz"; hob der Fahrer hervor.

Neben der Musik von den Bühnen begeisterten aufheulende Motoren das Publikum.